САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Гергиев включил в осенний график серию выступлений на VII Международном фестивале "Мариинский - Владикавказ". Под его управлением в столице Республики Северная Осетия-Алания выступят солисты оперы и Симфонический оркестр Мариинского театра, сообщила пресс-служба.

"29 сентября в 16:00 в Концертном зале Филиала Мариинского театра в РСО-Алания выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Следующее событие фестиваля пройдет в 19:30 - солисты оперы, Хор и Симфонический оркестр Мариинского театра при участии солистов оперы, хора и миманса филиала Мариинского театра в РСО-Алания представят на сцене Театра оперы и балета "Царскую невесту" Николая Римского-Корсакова. Опера будет повторена здесь 30 сентября, также под управлением Гергиева", - рассказали в пресс-службе. "Царская невеста" 2 октября будет вновь исполнена на владикавказской сцене при участии петербургских солистов.

Маэстро и оркестр Мариинского театра 30 сентября дадут концерт в новом Культурном центре Владикавказа, расположенном в здании бывшего кинотеатра "Пате". Культурный центр, в комплекс которого входят Большой и Малый залы, а также музейно-выставочные пространства, был открыт в прошлом сентябре, в год 240-летия Владикавказа и 100-летия Республики Северная Осетия-Алания.