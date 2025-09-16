Он более шести лет занимал руководящие должности в учреждениях культуры Курской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Бывший директор Курского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина Сергей Конев стал художественным руководителем Ярославского государственного театра юного зрителя им. В.С. Розова, его представили коллективу театра. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Перед новым руководителем стоят серьезные задачи в рамках объединения ТЮЗа и Театра кукол. Ему предстоит сформировать эффективную команду и существенно повысить качество управления объединенной структурой с учетом интересов всех театральных коллективов, вошедших в ее состав. Ожидаем и привлечения в театр новых артистов, в том числе молодых талантов, и постановочных команд. Наша задача - создать сильный современный театр, в котором интересно и престижно работать и ставить спектакли", - приводятся в сообщении слова министра культуры региона Ирины Ширшовой.

Сергей Конев более шести лет занимал руководящие должности в учреждениях культуры Курской области. С 2022 года он возглавлял Курский драмтеатр им. А. С. Пушкина.

Ярославский театр юного зрителя был основан в 1984 году при поддержке драматурга Виктора Розова, ТЮЗ открылся премьерой спектакля по его пьесе "Вечно живые". За все время работы на сцене ТЮЗа состоялось 139 премьер. В одном здании с ТЮЗом работает театр кукол.

В ближайшее время Ярославский театр юного зрителя, Театр кукол и Камерный театр им. Юрия Ваксмана станут единым юридическим лицом, но при этом каждый сохранит свою уникальность и творческую направленность.