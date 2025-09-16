Постановка выйдет в конце ноября

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств РФ художественный руководитель Театра на Трубной Дмитрий Астрахан готовит к выпуску спектакль "Салемские ведьмы" по пьесе Артура Миллера "Суровое испытание". Об этом режиссер сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

"Сейчас я репетирую спектакль "Салемские ведьмы" по выдающейся пьесе Артура Миллера "Суровое испытание". Выпускать постановку я буду в конце ноября. Буду также ставить спектакль по современной пьесе сценариста Олега Данилова, с которым я работаю на протяжении всей жизни. История будет называться "Семейная идиллия", - сказал Астрахан.

Кроме того, в число премьер войдет спектакль Романа Самгина по пьесе Алексея Толстого "Касатка". "Вместе с Розой Хайруллиной, автором спектакля "Однажды", мы решили - идею принесла она - сделать на Малой сцене еще один экспериментальный спектакль", - добавил худрук, не раскрывая деталей грядущей премьеры.

Также в планах театра - постановка пьесы немецкого драматурга XVIII века Фридриха Шиллера "Коварство и любовь". Над спектаклем будет работать сам художественный руководитель Театра на Трубной. Как добавил в заключение Астрахан, в новом сезоне режиссер Дмитрий Мужжухин обратится к одной из пьес Виктории Токаревой. Подробности о будущей постановке худрук театра раскрывать не стал.