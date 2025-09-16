По словам режиссера, позитивное влияние на отечественный кинематограф оказало импортозамещение

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Качество российского кино увеличилось, а фильмов и профессионалов в индустрии стало больше, в том числе благодаря импортозамещению. Таким мнением поделился кинорежиссер Егор Кончаловский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению форума-фестиваля "Российская креативная неделя".

"Я лет 10 назад ляпнул, что надо запретить американское кино на два года - меня обругали, сказали, что российская киноиндустрия и прокат умрут. В результате мы, в определенном смысле насильственным образом, оказались в изоляции. Я, последние годы занимаясь кинематографом, увидел, насколько выросло качество российского кино, количество фильмов и количество людей, приходящих в индустрию", - рассказал он.

Кончаловский добавил, что позитивное влияние на отечественный кинематограф оказало импортозамещение. "На самом деле появилось больше гораздо фильмов, потому что импортозамещение играет положительную роль, для киноиндустрии -точно", - отметил режиссер.

Он добавил, что за последние пару лет произошла консолидация общества и его оздоровление. Это влияет на кинематограф и наоборот, образуя взаимосвязь.