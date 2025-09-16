В 2025 году его работа "Черная речка. Кукольная дуэль" получила две награды на премии "Золотая маска"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Актер, режиссер и основатель театра кукол "Петрушкина Слобода" Анатолий Архипов умер 13 сентября 2025 года. Об этом сообщили на сайте Кино-театр.ру.

"Ушел из жизни 13 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

Анатолий Архипов состоял в Международной ассоциации кукольников УНИМА и Союзе театральных деятелей России. В 2025 году его работа "Черная речка. Кукольная дуэль" получила две награды на премии "Золотая маска".

Архипов стал одним из основателей театра "Петрушкина Слобода", который представляет собой репертуарный кукольный театр и ремесленную мастерскую. В настоящее время в его репертуаре насчитывается 12 спектаклей, предназначенных для зрителей, начиная с двухлетнего возраста.