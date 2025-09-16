Посетители музея смогут ознакомиться с более чем 260 экспонатами, среди которых находятся личные вещи императора

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Государственный исторический музей представил выставочный проект "Николай I. Идеальный самодержец", передает корреспондент ТАСС. Экспозиция посвящена 200-летию вступления монарха на престол и будет доступна широкой публике с 17 сентября по 22 июня 2026 года.

"На выставке можно будет познакомиться с уникальным документальным и изобразительным наследием великого князя Николая Павловича; предметами, связанными с его детством и юностью, женитьбой и служебной деятельностью до воцарения; редчайшими документами и нумизматическими памятниками, воссоздающими историю междуцарствия", - сказал генеральный директор музея Алексей Левыкин.

Посетители музея смогут ознакомиться с более чем 260 экспонатами, среди которых находятся личные вещи Николая I. Особое внимание уделяется коллекции военной униформы, а также портретам коронованных лиц и ключевых сподвижников монарха, таких как Александр Бенкендорф, Сергей Уваров, Михаил Сперанский и Иван Паскевич. В музее отметили, что Николай I ценил живопись, поддерживал искусство и самостоятельно рисовал. На выставке будет представлен его автопортрет и картина любимого художника-баталиста Адольфа Ладюрнера. Основой для работы Ладюрнера, изображающей подход лейб-гвардии Преображенского полка к Зимнему дворцу 14 декабря 1825 года, стал карандашный эскиз, выполненный самим Николаем I.

В ГИМ отметили, что символом правления Николая I стало появление железных дорог в России. "Николай Павлович, великолепный инженер по образованию, лично контролировал железнодорожное строительство в стране, понимая, сколь важно развивать транспортное сообщение внутри огромной державы. Зимой 1842 года был подписан царский указ о сооружении железной дороги Санкт-Петербург - Москва протяженностью 650 км", - напомнили в музее. Именно поэтому один из экспонатов выставки рассказывает об этой странице истории правления императора.

Среди раритетов - предметы из коллекций Государственного архива РФ, Музеев Московского Кремля, музея "Новый Иерусалим", Центрального музея железнодорожного транспорта РФ, музея-заповедника "Бородинское поле", музея-заповедника "Петергоф", Российского института истории искусств, Российской государственной библиотеки, а также из частной коллекции Алексея Егорова. "Эту выставку действительно можно считать одним из главных проектов текущего года в нашем музее. Она отвечает запросам времени и остается актуальной у современного зрителя", - отметил в беседе с ТАСС генеральный директор ГИМ.

ТАСС - генеральный информационный партнер выставки.