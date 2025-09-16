Серию с участием певца можно посмотреть в Okko

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российский певец и автор-исполнитель Дима Билан появился в новой серии анимационного ситкома "Простоквашино" киностудии "Союзмультфильм".

Серия с участием Билана уже доступна в Okko. Премьера специальной серии состоялась в рамках осеннего партнерского саммита киностудии "Союзмультфильм". Сюжет серии рассказывает о том, как правильно делать сюрпризы для своих близких. Помимо камео в эпизоде под названием "Молниеносный сюрприз" также можно услышать песню Билана "Молния".

Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, представляя серию на осеннем партнерском саммите киностудии сказала, что в новом сезоне "Простоквашино" будет больше неожиданных гостей.

"Удивительно как в мультфильмах даже такие самые обычные вещи как умение делать сюрпризы раскрываются с совершенно новой стороны. Особенно ценно, когда к созданию этих историй подключаются такие талантливые и известные артисты, как Дима Билан", - сказала она.

В свою очередь Билан отметил, что музыка и мультфильмы - это "та самая энергия, которая объединяет поколения".

"Мы постарались создать очень искреннюю и добрую историю о каждом из нас. Я обожаю делать сюрпризы и верю, что эта серия станет неожиданным и радостным подарком для всех моих слушателей и поклонников "Простоквашино", - сказал Билан.

Анимационный ситком "Простоквашино" выходит с 2018 года и является продолжением классического цикла мультфильмов по произведениям писателя Эдуарда Успенского. Героев "Простоквашино" озвучивают Антон Табаков (Матроскин), Иван Охлобыстин (Печкин), Юлия Меньшова (Мама), Татьяна Васильева (Няня), Никита Волков (Шарик) и другие популярные актеры.

Все сезоны мультсериала "Простоквашино" можно эксклюзивно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.