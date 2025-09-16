Фильм находится в стадии препродакшна, сообщила генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" приступила к работе над полнометражным анимационным фильмом по пьесе Антона Чехова "Чайка" в стилистике аниме. Об этом сообщила генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская в рамках осеннего партнерского саммита киностудии.

"Спустя почти 130 лет после первого показа в Александринском театре, великая русская драма вернется в новом формате. Мы хотим сохранить целостность и смыслы, которые транслирует легендарное произведение, с одной стороны, а с другой - представить его в формате, который релевантен современной молодой аудитории", - сказала Осетинская.

По ее словам, в настоящее время фильм находится в стадии препродакшна.