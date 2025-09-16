Режиссер считает, что картины необходимо продавать за границу, потому что они являются продолжением и поддержкой русской литературы, которая всегда была гордостью и глубинной мощью страны

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Отечественный кинематограф, как элемент мягкой силы, играет важную роль в достижении политических целей России. Таким мнением поделился кинорежиссер Егор Кончаловский на пресс-конференции в ТАСС.

"В 1990-х годах появилось такое выражение - мягкая сила. Это достижение политических целей, создание положительного образа страны не экономическими и не силовыми путями. В мягкой силе культура играет огромную роль, а в культуре на сегодняшний день наиболее понятным, актуальным и востребованным видом является именно кинематограф", - сказал он.

Кончаловский считает, что кинематограф необходимо продавать за границу, потому что он является продолжением и поддержкой русской литературы, которая всегда была гордостью и глубинной мощью страны. Режиссер добавил, что российские писатели всегда писали о глубоком и вечном, в отличие от их зарубежных коллег, пишущих о мести и выгоде.

По его словам, картины могут использоваться для повышения узнаваемости страны и ее национального бренда, а также применяться для создания положительного образа государства за рубежом.

"Дошло до того, что американская мечта стала нашей мечтой, а когда она развалилась - стало непонятно, что делать, и мне кажется, что задача кинематографа сегодня - создать русскую мечту, которая будет вести нас вперед несколько поколений. Надо отдать должное - в большинстве наших фильмов и сериалов участвует государство, оно невероятно поддерживает индустрию", - отметил он.

Развивая свою мысль, Кончаловский объяснил, что кино создает образы, которые воздействуют на людей на сознательном и подсознательном уровнях, вызывают ощущения и эмоции, остающиеся в человеке надолго и меняющие его.

"Вспомните, как русских изображают в зарубежных фильмах - всегда есть негативный контекст, это выстраивается системно. Мы должны бороться с этим", - сказал режиссер.

По мнению Кончаловского, кинематограф также может использоваться для сближения народов за счет обращения к "объединяющим основаниям". В пример он привел сотрудничество в сфере кино с Китаем. Россия всегда была западноцентрична, но сейчас она "разворачивается", и перед ней открывается мир Востока, где тоже есть фестивали и пространство для развития, заключил он.