Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года в Москве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй станут ведущими международного песенного конкурса "Интервидение". Об этом сообщили в Telegram-канале конкурса.

Стэфи Патель - актриса, модель, победительница Miss Teen International и финалистка Femina Miss India. Она снимается в кино и представляет Индию на международных культурных площадках, говорится в сообщении.

Мэнг Лэй - телеведущий, лицо брендов Chanel, Jaguar, BMW и Mercedes-Benz. Кроме того, он ведет престижные события по всему миру.

"Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Участие в конкурсе подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.