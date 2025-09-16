Экспозиция будет бесплатной, ее работа продлится до 25 октября

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Международная передвижная выставка "В борьбе за национальное освобождение и всеобщий мир" откроется в Музее Победы 26 сентября. Она подготовлена Пекинским мемориальным музеем антияпонской войны китайского народа, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Выставочный проект направлен на увековечивание памяти о героической борьбе китайского народа на азиатском фронте Второй мировой войны, укрепление международного историко-культурного диалога и сотрудничества. Гости узнают важные факты о роли Китая в борьбе со странами "оси", - сообщили в Музее Победы.

Экспозиция будет бесплатной, ее работа продлится до 25 октября. В рамках выставки подготовлены около сотни фотографий, отражающих 14-летнюю историю сопротивления китайского народа. Также на планшетах покажут оцифрованные экспонаты Пекинского музея.

В киноклубе при музее пройдет показ фильма "Нанкинский фотограф" режиссера Шэнь Ао. Картина основана на документальных свидетельствах зверств японской армии в захваченном Нанкине. Главный герой - почтальон А Чан, выдающий себя за фотографа, чтобы спасти мирных жителей и собрать доказательства преступлений.

Во время Второй мировой войны Япония была членом блока стран "оси", вместе с нацистской Германией и фашистской Италией. Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. Японские войска взяли Нанкин 13 декабря, после чего начались, как утверждают некоторые источники, массовые убийства гражданского населения и китайских военнопленных, продолжавшиеся шесть недель.