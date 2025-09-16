В программу вошли концерт для фортепиано с оркестром №3 ре минор Рахманинова и оркестровая сюита "Шехеразада" Римского-Корсакова

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского с главным дирижером Арсентием Ткаченко откроет 95-й сезон концертом в Большом зале Московской консерватории 17 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оркестра.

"17 сентября, в преддверии московских юбилейных концертов, Арсентий Ткаченко даст с коллективом концерт в Большом зале Московской консерватории, которым откроет 95-й сезон оркестра в Москве", - говорится в сообщении.

Вместе с Ткаченко выступит обладатель бронзовой медали II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова пианист Филипп Руденко.

В программу вошли концерт для фортепиано с оркестром №3 ре минор Рахманинова и оркестровая сюита "Шехеразада" Римского-Корсакова.

В планах у оркестра - выступление 24 сентября в "Зарядье", посвященное 110-летию со дня рождения Георгия Свиридова, и 11 октября в Филармонии-2 совместно со скрипачом Вадимом Репиным.

В рамках юбилейной серии Большого симфонического оркестра концерты пройдут в Концертном зале им. Чайковского 16 октября, в зале "Зарядье" 20 октября и в Большом зале Московской консерватории 3 ноября. Заключительный концерт пройдет 5 ноября в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. "Арсентий Ткаченко проведет их с Большим симфоническим оркестром в октябре-ноябре этого года и в них с оркестром выступят Вадим Репин, Екатерина Мечетина, Павел Милюков, Сергей Давыдченко, Шио Окуи и другие прославленные солисты", - отметили в пресс-службе.