По мнению народного артиста России, обе исполнительницы нравятся молодым людям, поскольку они стремятся к "настоящей, искренней" музыке

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Популярность народной артистки России Надежды Кадышевой и заслуженной артистки России певицы Татьяны Булановой среди молодежи обусловлена стремлением к искренней, настоящей музыке. Таким мнением в интервью ТАСС поделился народный артист РФ Филипп Киркоров, отметив, что соцсети сыграли большую роль в продвижении их музыки.

"Наверное, захотелось настоящего, искреннего, исконно нашего. Не "шальных" 90-х, а честного. Танюша Буланова - потрясающая, трогательная, она искренне переживает свои песни, не по заказу. Ее "Ясный мой свет" - моя любимая. Молодежь снова это подхватила благодаря соцсетям, эта музыка вновь стала популярной", - сказал Киркоров, отвечая на вопрос о причинах популярности среди молодежи Кадышевой и Булановой.

По мнению Киркорова, очень сложно заставить молодежь любить музыку "не за деньги, а по-настоящему". "Но это происходит. <...> Очень здорово, что "копнули" и вспомнили", - добавил он.

Собеседник агентства обратил внимание на то, что молодому поколению надоело "все это техно" и они захотели "настоящего, талантливого, искреннего, с хорошей мелодией". Киркоров напомнил, что в истории музыки уже есть подобный феномен - группа ABBA. По его мнению, их музыка живет до сих пор. "Прошло 50 лет, а Dancing Queen или The Winner Takes It All вызывают у людей восторг, даже у тех, кто впервые слышит. Я просто люблю группу ABBA, это моя любимая команда", - заключил он.

Полный текст интервью будет опубликован 17 сентября.