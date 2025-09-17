Певица согласилась издать книгу после многочисленных отказов издателям

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Британская певица Адель заключила многомиллионный контракт на издание "откровенной автобиографии" после многочисленных отказов издателям, а также ведет переговоры по поводу возможности организации мирового турне. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на источник.

По его данным, в мемуарах 37-летняя меццо-сопрано подробно опишет путь к славе. "Издатели отчаянно хотели подписать с Адель контракт, чтобы она рассказала свою историю, но она всегда говорила "нет", - отметил источник. "Теперь певица наконец-то готова к откровенному рассказу, как сама говорит, [готова] выйти за рамки заголовков, - сказал он. - Помимо восхождения к славе в музыке в книге будут затронуты ее воспитание и личная жизнь".

Об издательстве и сумме контракта пока не сообщается.

Успешные выступления певицы в прошлом году в Лас-Вегасе и Мюнхене позволили увеличить ее состояние, которое оценивалось в £170 млн (почти $232 млн). При этом Адель установила несколько мировых рекордов, один из которых занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Речь идет о "самом большом светодиодном экране на открытом воздухе", который был установлен во время ее выступления в Мюнхене.

Адель входит в число самых коммерчески успешных исполнителей в истории музыки. Проданы 120 млн копий ее альбомов и синглов. Она признана самой продаваемой исполнительницей XXI века в Великобритании и лучшим артистом 2010-х годов в США.