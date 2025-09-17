В Забайкалье прошел первый концерт в рамках IV фестиваля Олега Лундстрема

Мероприятие продлится до 29 сентября

ЧИТА, 17 сентября. /ТАСС/. Четвертый фестиваль, посвященный джазовому музыканту Олегу Лундстрему, стартовал в Забайкальском крае с концерта в селе Улеты. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

"Мы уже третий раз приезжаем в Улеты с концертами и каждый раз для нас - это большая радость! В этом месте удивительная природа, и когда она сливается с музыкой, рождается особенный тандем, наполняющий каждое выступление вечными смыслами. Первый концерт прошел не просто "улетно" - он задал невероятный настрой и дух для всей команды фестиваля. Мы очень счастливы и с нетерпением ждем всех на наших следующих концертах", - приводятся в сообщении слова художественного руководителя фестиваля Петра Лундстрема.

Для зрителей в Улетах выступил Оркестр камерной музыки под управлением дирижера Леонида Лундстрема, солисты Петр Лундстрем (скрипка) и Владимир Нор (виолончель). В программе концерта прозвучали произведения Вивальди, Чайковского и Сен-Санса. Кроме того, состоялась эксклюзивная премьера оркестровой сюиты композитора-аранжировщика Сергея Казюлина по мотивам оперы-зингшпиля Моцарта "Волшебная флейта".

Фестиваль Олега Лундстрема продлится до 29 сентября. Торжественное открытие состоится 19 сентября в Забайкальской краевой филармонии в Чите, в концерте примут участие Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана и оперная певица народная артистка России Хибла Герзмава. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет обширная международная образовательная программа под кураторством творческой мастерской Леонида Лундстрема.

Олег Лундстрем родился в Чите 2 апреля 1916 года, с 1921 года жил в Харбине, где в 1934 году организовал собственный джазовый коллектив. Популярность пришла к музыкантам в 1936 году после переезда в Шанхай. В 1947 году Лундстрем и его джаз-группа вернулись в Россию, в 1984 году музыканту присвоили звание народного артиста РСФСР. Оркестр Олега Лундстрема занесен в книгу рекордов Гиннесса как старейший джаз-оркестр России. Леонид Лундстрем - его племянник, а Петр Лундстрем - внучатый племянник. Впервые фестиваль Лундстрема провели на родине джазмена, в Забайкалье, в 2022 году.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.