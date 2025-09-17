В сборник вошли такие произведения как "Толстый и тонкий", "Раз в год", "Весь в дедушку", "Радость", "Злой мальчик", "Егерь"

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сентября. /ТАСС/. Торжественная презентация книги, включающей перевод пьесы Антона Чехова "Лебединая песня" и его известных рассказов на язык малаялам, прошла в южном индийском штате Керала. Об этом ТАСС сообщил почетный консул РФ в Тривандруме, директор Русского дома в этом городе Ратиш Наир.

По его словам, в сборник вошли такие произведения Чехова как "Толстый и тонкий", "Раз в год", "Весь в дедушку", "Радость", "Злой мальчик", "Егерь". Перевод выполнен писателем, театральным деятелем и бывшим директором Центра исполнительских и визуальных искусств Кералы доктором Раджа Варьером. Проект реализован при поддержке фонда "Русский мир" и почетного консульства РФ в Тривандруме.

Первый экземпляр книги председатель Кинематографической академии штата и актер Прем Кумар вручил известному писателю Велаюдхану Пиллаи Моханкумару. "Антон Чехов - один из величайших драматургов и мастер короткого рассказа. Его глубокие наблюдения за человеческой природой и повседневной жизнью продолжают вдохновлять писателей и зрителей во всем мире", - отметил Кумар.

Моханкумар подчеркнул значительное влияние Чехова на развитие индийской литературы. "Его новеллы помогли авторам уйти от мелодраматизма и обратиться к более тонкому и реалистичному повествованию", - сказал он.

В мероприятии приняли участие более ста человек, включая преподавателей и студентов, обучающихся русскому языку, писателей, журналистов и видных общественных деятелей Кералы. Книга сопровождается иллюстрациями индийского художника Сридхарана Радхакришнана. Она будет распространена в университетах и библиотеках индийского штата.

Малаялам является одним из официальных языков Индии, на нем говорят более 35 млн человек, в основном в штате Керала.