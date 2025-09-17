Премьера драмы "Берлинская жара" состоялась на фестивале "Новый сезон"

Сериал посвятили тайнам атомного проекта и судьбам людей по обе стороны фронта

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Восьмисерийный сериал "Берлинская жара" о тайнах атомного проекта и судьбах людей по обе стороны фронта представили на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Проект выйдет в онлайн-кинотеатрах Wink.ru, Kion и Premier.

Создатели проекта рассказали ТАСС о работе над ним.

Главные роли в проекте исполнили Гела Месхи, Анна Пескова, Алексей Филимонов, Даниил Страхов, Кирилл Кяро и Андрей Мерзликин. Проект снят кинокомпанией "Монументал вижн" при участии "Филин Энтертеймнт", при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"), холдинга "Газпром-Медиа", фонда "Атом", ГК "Росатом", НИЦ "Курчатовский институт" и Службы внешней разведки России.

Действие сериала происходит летом 1943 года. Советское руководство получает сведения о том, что немецкие физики активизировали работу над атомной бомбой. Получить секретную информацию о проекте поручают советскому агенту Франсу Хартману (Месхи), который работает в Берлине под прикрытием. Хартман начинает многоходовую операцию и вовлекает в нее шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга (Филимонов). В его поле зрения оказывается немецкий физик Вернер Гейзенберг (Кяро). Тем временем встреча Хартмана с сотрудницей германского МИД Дори (Пескова) меняет привычный уклад жизни разведчика. В Москве под руководством Игоря Курчатова (Страхов) ускоряются работы по советскому атомному проекту.

Генеральный продюсер Михаэль Шлихт рассказал в беседе с ТАСС, что идея этой истории родилась после знакомства с романом Дмитрия Полякова-Катина "Берлинская жара".

"Но так как это художественное произведение в жанре "альтернативной истории", то мы взяли за основу захватывающий шпионский сюжет романа и "женили" его с реальными персонажами и событиями. Для достоверности мы консультировались со специалистами из Курчатовского института, Росатома и СВР. Кроме того, мы стремились правдиво передать военно-политический контекст той драматичной эпохи", - сказал он.

По словам продюсера, главная идея, которая проходит через весь сериал, лучше всего выражена в одной из ключевых фраз: "Можно не иметь "реактора", можно не иметь сырья - но все вопросы решают люди. И такие люди у нас есть".

"Нам удалось не просто рассказать историю прошлого, но и возвысить нашего человека - как той эпохи, так и современности, показав силу духа, которая объединяет поколения всего народа", - добавил он.

Неизвестные страницы истории

Генеральный продюсер Дмитрий Пристансков также отметил, что этот проект - прежде всего о мужестве, патриотизме и подлинной любви.

"Для меня как патриота нашей страны и как генпродюсера, который живет не первый год этим проектом, важно передать историческую правду - правду о Великой Отечественной и Мировой войне, о роли нашей Великой Державы в достижении победы над фашизмом, правду о работе советских физиков-ядерщиков, которые смогли сделать почти невозможное и создали тот ядерный щит, который обеспечивает сегодня безопасность нашей страны. И конечно мы очень хотели донести до зрителя мужественный подвиг наших разведчиков, действующих в самом кратере немецкого "вулкана" в Берлине", - рассказал он ТАСС.

Сериал открывает неизвестные страницы в истории создания ядерного щита Советского Союза, подчеркнул Пристансков.

"Кроме того, для истинных любителей эпохи мы подготовили ряд сюрпризов. Есть сцены с отсылкой к всенародно любимому сериалу "17 мгновений весны", который я упоминал ранее. Будем рады, если зрители их найдут! А в сценах передачи радистом шифрограмм посредством азбуки Морзе мы заложили послание зрителям. И, надеюсь, особые ценители смогут его расшифровать. Благо для этого сейчас есть такие возможности", - добавил он.

Позже проект выйдет на телевидении.

"А пока смотрите на любимых платформах Wink, Kion, Premier", - подчеркнул Пристансков.

Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" проходит в 2025 году на курорте "Роза Хутор" в Сочи с 15 по 20 сентября.