Первый концерт состоится 20 сентября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Наследники умершей в 2012 году американской певицы Уитни Хьюстон организуют концерты в семи городах США, где будет звучать сгенерированный ИИ голос исполнительницы. Об этом сообщил во вторник журнал Variety.

По данным издания, с помощью нейросетей голос певицы был извлечен из старых записей. Он будет использоваться в качестве "живого" звука для исполнения новых композиций в сопровождении симфонического оркестра. Первый концерт запланирован на 20 сентября.

Хьюстон - американская актриса, певица, фотомодель. Считается одной из наиболее успешных исполнительниц. Получила мировую известность после участия в фильме "Телохранитель" (1992), где сыграла главную роль и исполнила главную музыкальную партию. Согласно книге рекордов Гиннесса, в 2009 году Хьюстон стала обладательницей самого большого количества наград среди артисток. Певица умерла в феврале 2012 года.