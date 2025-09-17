Зрителям представят премьерный спектакль "Барахолка" в постановке Юрия Квятковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Гастроли столичного театра "Практика" открываются 18 сентября на Новой сцене Александринского театра. Артисты, самые юные брусникинцы, представят петербургским зрителям премьерный спектакль "Барахолка" в постановке Юрия Квятковского, сообщили организаторы.

"Разговоры с торговцами и постоянными клиентами блошиных рынков стали основой спектакля об уникальном месте. Об оживленном перекрестке, на котором встречаются жители разных миров: интеллигенты и маргиналы, страстные коллекционеры и "лишние" люди, мигранты, нищие, бандиты, художники и мажоры. Барахолка - как спрессованный пласт жизни, как квинтэссенция парадоксальности человеческой натуры, в которой уживаются, казалось бы, несовместимые черты и проявления. Исповеди и беседы "барахольщиков", сцены рыночного быта - настоящая энциклопедия непарадной жизни, разворачивающейся "на обочине" общепризнанных границ успеха", - отметили организаторы.

Спектакль - "карнавал на блошином рынке" - вырос из экзамена "наблюдение" на актерском факультете Школы-студии МХАТ. Таким образом студенты мастерской Марины Брусникиной и Сергея Щедрина продолжают традицию непосредственного, документального погружения в "здесь и сейчас". В музыкальном сопровождении постановки неочевидно соединены песни из репертуара российских и зарубежных звезд - разных стилей и жанров, эпох и эстетик.

Директор театра "Практика" Елена Кузьмакова отметила, что новый спектакль - это театральная удача, которой "хочется делиться и показывать ее как можно большему числу зрителей". По ее словам, Петербург славится своими блошиными рынками и их поклонниками, поэтому постановка Квятковского может послужить еще большему укреплению культурных связей между театром и петербургской аудиторией.

Роли в спектакле исполняют Денис Авербух, Мария Василькова, Каролина Голимбиевская, Арсений Гусев, Полина Днепровская, Вера Ефремова, Алиса Забродина, Иван Зуборенко, Мария Пореченкова, Иван Семенов, Алиса Стыценко, Алексей Устюгов и другие артисты.

Театр "Практика" был создан в 2005 году. Это экспериментальный центр новой драмы, который открыт для разных творческих групп. Резиденты театра - Мастерская Брусникина, "Театр Вкуса" Юрия Макеева, команда уличного и экспериментального танца Jack’s Garret Александра Тронова и Анны Дельцовой.