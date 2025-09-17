Управление BRICS Literature Network будет осуществляться коллегиально - каждая из стран объединения утвердит своего сопредседателя, рассказали в пресс-службе второго форума БРИКС "Традиционные ценности"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Писательские союзы, литературоведы и издатели из стран БРИКС сформируют ассоциацию под названием BRICS Literature Network, работа которой будет направлена на развитие культурного обмена и координацию усилий в сфере литературы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе второго форума БРИКС "Традиционные ценности", в рамках которого было объявлено о создании объединения.

"В ходе круглого стола, посвященного Литературной премии БРИКС, было объявлено о создании BRICS Literature Network - нового объединения писательских союзов, литературоведов и издателей стран БРИКС, - отметили в пресс-службе. - Цель ассоциации - развитие постоянного культурного обмена и координация усилий в сфере литературы".

Факт создания BRICS Literature Network закреплен в декларации, которая была подписана на форуме. От российской стороны подпись на документ поставил член комитета Госдумы по международным делам, вице-президент форума Дмитрий Кузнецов. "BRICS Literature Network должна помочь не только в проведении премии БРИКС по литературе и исследовании традиционных ценностей народов наших стран, но и в других важных совместных проектах", - отметил депутат.

В пресс-службе форума указали, что управление ассоциацией будет осуществляться коллегиально - каждая из стран БРИКС утвердит своего сопредседателя. От России на эту должность назначен сопредседатель Союза писателей РФ Вадим Терехин.

В ходе форума также был объявлен список претендентов на получение Литературной премии БРИКС - новой международной награды для авторов, чьи произведения отражают традиции и культурное многообразие стран - участниц объединения. В него вошли 27 литературных деятелей из стран БРИКС.

Второй форум БРИКС "Традиционные ценности" проходил с 15 по 17 сентября 2025 года в городе Бразилиа. Мероприятие объединило парламентариев, представителей бизнеса, культуры, общественных организаций из всех стран БРИКС, а также государств-партнеров и кандидатов на вступление. Тема форума - "Объединяя традиции, укрепляем нации".