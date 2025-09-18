Путин присвоил звания заслуженных артистов РФ певцу Тишману и балерине Андреевой

Указ президента России опубликовали 17 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов России балерине Любови Андреевой и певцу Марку Тишману. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации": <...> Андреевой Любови Вадимовне - артистке балета Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Академический театр Балета Бориса Эйфмана", <...> Тишману Марку Иосифовичу артисту-вокалисту Фонда социально-культурных инициатив, город Москва", - говорится в указе главы государства.

Любовь Андреева - ведущая солистка балета Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Марк Тишман стал финалистом проекта "Фабрика звезд", в настоящее время является певцом, композитором и телеведущим.