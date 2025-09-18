Как отметил руководитель Товарищества поморского судостроения Евгений Шкаруба, акцент будет сделан на технологии традиционного поморского деревянного судостроения

АРХАНГЕЛЬСК, 18 сентября. /ТАСС/. Музей карбаса создадут на острове Кривая кошка в деревне Кальчино в дельте Северной Двины вблизи Архангельска к 2026 году, рассказал ТАСС руководитель Товарищества поморского судостроения Евгений Шкаруба. Сейчас здесь открыли клуб карбаса.

Карбас - парусно-гребное промысловое и транспортное деревянное судно, распространенное по крайней мере с XV века до настоящего времени на Белом и Баренцевом морях.

"Помещение, которое мы построили, делится на три части. Первая часть музейная, здесь будет экспонироваться карбас, который построен по староманерной технологии без гвоздей, шитый вицей, и будет соответствующая экспозиция. Вторая часть будет мастерская, где мы будем ремонтировать карбасы, хранить, может быть, что-то будем строить. Ну и третья часть будет бытовая, где можно будет попить чай. В общем, такая инфраструктура культурная, спортивная, образовательная, клубная", - рассказал Шкаруба.

Как отметил собеседник агентства, акцент будет сделан на технологии традиционного поморского деревянного судостроения. Например, здесь покажут, как выглядит кокора, которая является основой традиционного карбаса. Кокора - это часть ствола сосны или ели с крупным боковым корнем, расположенным под углом к стволу. А еще здание расположено на берегу, и будет возможность показать, как деревянные суда спускали от верфи на воду.

"Мы будем, как судостроители, в первую очередь опираться на технологии стройки, на технологии исследования, использования, как их вытаскивали, ворота поставить, как выглядит кокора, как выглядит вица, которой шили карбасы. То есть не столько истории, сколько именно технологии", - добавил собеседник агентства.

Клуб карбаса

В Кальчино организовали "Клуб карбаса", первым мероприятием клуба стала карбасная регата, первый ее этап - парусный - прошел в акватории острова 17 сентября. Второй этап на веслах состоится в акватории центра Архангельска 18 сентября.

"Клуб - это сообщество людей, которое в принципе уже во многом сформировалось вокруг проекта, который мы делаем на верфи Товарищества поморского судостроения, но сейчас у этого сообщества появляется база. Верфь находится в центре города, на территории Северного Арктического федерального университета, у нас там много гостей, выставки, но у нас там нет своего берега. Здесь есть возможность в первую очередь держать карбасы на воде", - добавил Шкаруба.

Проект Музея карбаса поддержан Фондом Потанина, проект клуба карбаса реализуется при поддержке губернаторского центра "Вместе мы сильнее".