НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Стриминговый сервис Paramount+ объявил о выходе полнометражного документального фильма о последних шести годах жизни британского рок-музыканта Оззи Осборна. Мировая премьера ленты "Оззи Осборн: отныне выхода нет" (Ozzy: No Escape from Now) состоится 7 октября.

Согласно сообщению, режиссером фильма, созданного совместно с семьей Осборнов, выступила лауреат премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) Таня Александер. Жена и дети экс-фронтмена группы Black Sabbath откровенно рассказывают о его падении в доме в феврале 2019 года и полученной им травме, вследствие которой ему пришлось досрочно прекратить прощальный тур, длившийся два с половиной года.

По свидетельствам очевидцев, непрекращающиеся боли повлияли на психическое здоровье исполнителя и его музыку, которую он писал в тот период. Кроме того, лента повествует о создании двух последних альбомов Осборна Ordinary Man (2020) и Patient Number 9 (2022), а также о принятом в последнюю минуту "героическом решении" выступить на церемонии закрытия Игр Содружества в Великобритании летом 2022 года.

В описании фильма говорится, что перед зрителями предстанет "Оззи, каким вы его еще не видели". "Создан глубоко личный портрет одной из величайших рок-звезд всех времен, подробный рассказ о том, как мир певца рухнул шесть лет назад, заставив его задуматься о том, кто он на самом деле", подчеркнули в Paramount+.

