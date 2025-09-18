Чествование этих людей напомнит о роли, которую "выходцы еврейского народа вносят в нашу жизнь, чтобы гармонизировать отношения между нациями", сказал президент Российского еврейского конгресса Александр Генцис

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ежегодную премию Российского еврейского конгресса (РЕК) Global Influence Award за наибольший культурный вклад в жизнь России вручили на благотворительном приеме в канун праздника Рош а-Шана. Лауреатами стали актер Константин Райкин, художник-мультипликатор Юрий Норштейн и математик Григорий Перельман, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году мы решили использовать метод голосования среди попечителей Российского еврейского конгресса. Приняли участие 140 наших попечителей, и мы выбрали трех выдающихся представителей еврейского народа, которые внесли наибольший вклад в жизнь нашей страны. Это Константин Райкин, наш великий мультипликатор Юрий Норштейн со своей супругой, и это выдающийся математик Григорий Перельман. И мы уверены, что упоминание и чествование этих людей еще раз напомнит о роли, которую выходцы еврейского народа вносят в нашу жизнь, чтобы гармонизировать отношения между нациями", - сообщил журналистам в начале приема президент Российского еврейского конгресса Александр Генцис.

Среди гостей приема были посол Израиля в России Симона Гальперин, главный раввин России Берл Лазар, главный раввин России (по версии КЕРООР) Адольф Шаевич, представители крупного бизнеса и еврейских общин со всей страны.

Ежегодная премия РЕК Global Influence Award была торжественно вручена победителям. "Я, конечно, дорогие мои, очень взволнован и смущен. Это первая награда в моей жизни, которая как-то связана с моей национальностью", - сказал при вручении премии Константин Райкин. Перельман на вручении премии не появился, но организаторы уверены, что она точно будет передана ему.