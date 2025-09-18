Премьера пройдет на Большой сцене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Молодежный театр на Фонтанке обратился к одной из самых известных пьес Альфреда де Мюссе "Любовью не шутят". Премьера на Большой сцене предстанет в постановке режиссера и актера заслуженного артиста России Михаила Черняка.

"Я давно мечтал поставить эту пьесу, которая, на мой взгляд, способна заинтересовать современного зрителя. Это история о том, как мы приносим в жертву умственным придуманным конструкциям, собственной гордости, упрямству свое живое чувство. Но это чувство все равно пробьется. Правда, если долго его сковывать, оно может сделать человека несчастным. Разговор об этом актуален во все времена", - рассказал режиссер на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

В новом прочтении пьеса "Любовью не шутят" предстанет как спектакль музыкальный. Композитор Ирина Долгова наделила главных персонажей своей музыкальной темой, помогающей полнее раскрыть образы героев и создать их живой контакт с современной аудиторией. Тексты песен сочинил актер и участник этого спектакля Александр Конев.

На сцене Молодежного театра Михаил Черняк осуществил ранее постановки спектаклей "Ночь ошибок", "Стакан воды", "Лев зимой", "Школа налогоплательщиков". Совместно с художественным руководителем труппы Семеном Спиваком он поставил спектакли "Своя семья, или замужняя невеста" и "Любовные кружева".