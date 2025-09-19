Оперный певец Григоло отметил теплый прием в России

Артист прибыл в Санкт-Петербург, чтобы выступить на III Петровском оперном балу, который состоится 20 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Итальянский тенор, оперный певец, солист оперных театров Европы и США, лауреат премии Grammy Витторио Григоло рассказал, что любит выступать в России, где публика всегда с теплом его принимает. Звезда оперы также отметил особую атмосферу, присущую Санкт-Петербургу.

"Я действительно люблю здесь бывать [в России]. Публика очень тепло принимает. Я люблю культуру, архитектуру. Я люблю Санкт-Петербург, потому что он очень похож - я вижу большую Венецию. И мне нравится, что по городу можно путешествовать по воде. Мне очень нравится атмосфера Санкт-Петербурга, такого традиционного города. И Москва, и другие города - я был в Сибири, в Новосибирске, в Красноярске. <…> Везде люди полны любви. Я очень счастлив делиться своей музыкой и своим талантом со всеми этими прекрасными людьми", - сказал ТАСС Григоло.

Артист прибыл в Санкт-Петербург, чтобы выступить на III Петровском оперном балу, который состоится 20 сентября в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича. На пресс-конференции в ТАСС Григоло поблагодарил организаторов события за этот повод вновь приехать в Россию.

Председатель комитета по культуре Федор Болтин напомнил на пресс-конференции, что Григоло выступал в Петербурге на большом гала-концерте "Классика на Дворцовой", который проходит ко дню основания города. "Многие петербуржцы запомнили это энергичное музыкальное выступление на Дворцовой площади", - добавил он.

Болтин отметил, что оперный бал состоится в Петербурге буквально через неделю после завершения Форума объединенных культур. "Петровский бал - это и есть подтверждение нашего международного культурного сотрудничества. Ведь действительно наша культура является неотъемлемой частью международного достояния. И мы понимаем, что мировые звезды, деятели культуры, музыканты, которые приезжают сегодня в Санкт-Петербург, они с большим удовольствием делятся своим мастерством, талантом с петербургскими зрителями. Нам есть о чем вести диалог, мы открытый город, и мы в очередной раз это подтверждаем", - сказал глава комитета.

Витторио Григоло родился в городе Ареццо, но вырос в Риме. В детстве был солистом хора Сикстинской капеллы. В 18 лет стал солистом Венской оперы, в 2003 году дебютировал на сцене театра Ла Скала. В биографии артиста - выступления на всех самых престижных оперных сценах мира. Григоло - лауреат премии "Грэмми" (2008) за запись мюзикла "Вестсайдская история".