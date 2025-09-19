Экспозиция на втором этаже пассажирского терминала в зоне внутренних вылетов будет действовать до 19 октября

ОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка "Путешествие в сердце Сибири" с достопримечательностями и живописными пейзажами Омской области открылась в аэропорту Домодедово. Как заявил на церемонии открытия губернатор Виталий Хоценко, фотопутешествие в этот сибирский регион призвано побудить желание посетить Омскую область.

"Без Сибири нашу страну представить невозможно. Там нужно обязательно хоть раз в жизни побывать. Красивые реки и озера, святые обители с целебными источниками, исторические места, связанные с именами Ермака, Достоевского, Врубеля, Колчака… Все это Омская область и ее центр - город Омск. <…> Сегодня у вас есть возможность совершить фотопутешествие по нашему региону. Надеюсь, эта выставка пробудит в вас интерес к Омской области, и вы обязательно приедете к нам в гости", - заявил Хоценко.

Генеральный директор аэропорта Андрей Иванов добавил, что каждый снимок выставки - это приглашение познакомиться с удивительными природными красотами и богатым культурным наследием Сибири. "Мы хотим обратить внимание пассажиров и гостей на малоизвестные достопримечательности в регионах, куда выполняются прямые рейсы из нашей воздушной гавани", - сказал он.

Хоценко напомнил, что Омск начинался с военной крепости, построенной для защиты российских рубежей от кочевников, в годы Великой Отечественной войны превратился в один из основных оборонных центров страны. "А еще Омск - это город студентов и талантливой молодежи. Этот год мы проводим в почетном статусе молодежной столицы России. А новый год мы встретим уже в качестве культурной столицы страны", - подчеркнул глава региона.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева, на выставке представлено 18 фотографий, на которых изображены достопримечательности региона - от Омской крепости, положившей начало Омску, до современной G-Drive Арены. Живописные пейзажи с могучим Иртышом, закатами, тайгой призваны показать разнообразие природного ландшафта региона. По ее словам, выставка на втором этаже пассажирского терминала в зоне внутренних вылетов будет действовать до 19 октября. Также на медианосителях аэропорта будут демонстрироваться видеоролики об Омской области.