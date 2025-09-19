Певец также отметил, что участие других стран в "Интервидение" способствует расширению культурного диалога между странами

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" может в будущем сотрудничать с другими крупными музыкальными проектами, включая "Евровидение". Таким мнением с журналистами поделился заслуженный артист России, посол "Интервидения", певец Дима Билан на пресс-конференции конкурса.

"Я считаю, хорошо, что этот конкурс ["Интервидение"] возродили, нужно вкладываться в него максимально. Может, когда-нибудь сделаем совместно что-нибудь с "Евровидением" - почему бы и нет", - сказал он, подчеркивая потенциал для международного обмена и расширения культурных связей "Интервидения".

Билан также отметил, что участие других стран в "Интервидение" способствует расширению культурного диалога между странами и позволяет артистам обмениваться идеями и сценическими практиками, независимо от политических и географических границ.

