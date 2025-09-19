В Театре Моссовета состоялась премьера спектакля "Последний роман"

Режиссер обозначает жанр своего спектакля как "мелодрама с фантазиями в двух актах"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьера постановки Сергея Аронина "Последний роман" прошла 19 сентября на сцене "Под крышей" Государственного академического театра им. Моссовета, передает корреспондент ТАСС.

"Это работа со сложным материалом. В первую очередь с визуальным рядом. Мне не близок современный аскетический театр, когда зрители смотрят на пустую сцену, на которой ничего нет. Люблю, чтобы на сцене было много всего: декораций и так далее - из этой материи мы сочиняем наше полотно. Ну и конечно, тут надо сказать о потрясающей актерской работе, которая для меня является не просто важной составляющей спектакля, а его движущей силой", - сказал после предпоказа спектакля Аронин.

Режиссер обозначает жанр своего спектакля как "мелодрама с фантазиями в двух актах", в его основе - пьеса датского драматурга Леопольда Стефенсена, вдохновленная биографией его соотечественников - женщины-прозаика Карен Бликсен и поэта Торкилля Бьернвига. Несмотря на более чем 30-летнюю разницу в возрасте, они образовали крепкий союз, вдохновлявший обоих на новые творческие свершения.

"С одной стороны, нас вдохновила история Карен Бликсен, которая стала прототипом героини спектакля. С другой стороны, соотнесенность с исторической фигурой здесь не имеет особого значения, потому что жизнь творческого человека - это всегда выбор между жизнью и творчеством. Какой роман важнее: тот, который происходит между людьми в реальности, или тот, который остается после - на бумаге?", - охарактеризовал режиссер конфликт спектакля.

Торкиллю Бьернвигу в спектакле Аронина соответствует образ молодого поэта Фредерика Зондергаарда - пытаясь преодолеть творческий кризис и заработать денег для семьи, он отходит от литературы и сосредотачивает силы на журналистике. Черты Бликсен находят отражение в образе уже завоевавшей признание публики писательницы Симоны Нильсен: Зондергаард отправляется к ней, чтобы взять долгожданное интервью. Именно тогда начинает зарождаться связь между героями.

Роль Нильсен в постановке исполняет заслуженная артистка РФ Евгения Крюкова, роль поэта - молодой актер Театра Моссовета Никита Мучкаев. Вместе с Арониным, который также отвечал за сценографию, над созданием постановки работали Рамуне Ходоркайте (хореограф) и Андрей Климов (художник по костюмам). Как отмечается на сайте театра, ближайшие премьерные показы спектакля пройдут 10 и 19 октября - все билеты на них распроданы.