Отличительной особенностью брендов, участвовавших в показе, стали отсылки к историческому костюму и культурному наследию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Российский этнографический музей (РЭМ) - одна из главных мировых этнографических сокровищниц - выступил площадкой модного показа, на котором известные дизайнеры представили свои новые коллекции, вдохновленные в том числе его уникальными артефактами, передает корреспондент ТАСС.

"В Российском этнографическом музее много раз проходили модные показы: это и выпускной Академии Штиглица, и различные бренды презентовали свои коллекции. В этом мероприятии мы выступаем партнерами. Для нас это, наверное, выход на новый уровень презентации брендов, которые интерпретируют культурное наследие и переосмысливают его", - сказала ТАСС ведущий специалист по развитию партнерских связей РЭМ Елена Лавина.

Отсылки к историческому костюму и культурному наследию являются отличительной особенностью брендов, участвующих в показе, отметили в пресс-службе петербургского торгового дома "Пассаж", который выступил организатором события. "Выбор места проведения модного показа обусловлен соседством с одним из крупнейших этнографических музеев мира, обладающим уникальными памятниками по 157 культурам народов России и уже более 120 лет вдохновляющим творцов, художников и дизайнеров. Мероприятие ознаменует собой перезапуск легендарного универмага, который теперь становится главной платформой премиальных российских брендов", - отметили в пресс-службе.

Показы прошли в центральном пространстве музея - Мраморном зале. Янис Чамалиди взял за основу новой коллекции плоскостной византийский крой, а также сложил многослойные образы по мотивам русской куклы-укладки. Ферязи бояр, псковские шишаки и харбинский дореволюционный шинуазри-шик стали главными источниками вдохновения для Стаса Лопаткина. Нижегородская художница по тканям Ольга Филатова переосмыслила купеческие наряды, а дизайнер Назар Алмазбеков рефлексировал над декоративным сокровищами степных кочевников. Трикотажный бренд, основанный Татьяной Затравиной, показал коллекцию под названием "Мир - твое зеркало".

Музей и дизайнерское сообщество связывают давнее и тесное сотрудничество. Так, Стас Лопаткин читает лекции в Этнолектории, участвует в жюри конкурса "Этника от кутюр", а также в проекте РЭМ "Белые перчатки", когда хранители показывают экспонаты, обычно недоступные широкой публике. Один из молодых российских брендов в 2023 году разработал дизайн униформы для смотрителей.

Собрание Российского этнографического музея насчитывает около 500 тыс. единиц хранения. В 2022 году музей отметил 120-летие со дня своего основания.

Торговый дом "Пассаж" - один из старейших и крупнейших в Санкт-Петербурге, открылся на Невском проспекте в 1848 году.