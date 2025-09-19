Мероприятие состоится на нескольких площадках Нижнего парка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Осенний фестиваль фонтанов открывается в Петергофе, в год 80-летия Великой Победы праздник посвящен возрождению музея-заповедника после оккупации. В течение двух дней в Нижнем парке для посетителей будут работать инсталляции со звуковым сопровождением, мастер-классы для детей, танцплощадка, лекторий, будет играть духовой оркестр, а в финале каждого дня гостей ждет представление с фейерверком на Большом каскаде, сообщили в музее-заповеднике.

"Год назад наш осенний праздник стал фестивалем, когда мы решили, что ограничиваться лишь пространством у Большого каскада нам больше не интересно, мы выросли из этого формата. В 2025 году мы вновь взяли за основу именно этот формат, но теперь мы пошли еще дальше. Фестиваль будет идти целый день - и в субботу, и в воскресенье. Осенний фестиваль фонтанов будет посвящен теме возрождения Петергофа, как и все ключевые проекты 2025 года", - отметил генеральный директор музея-заповедника Роман Ковриков на пресс-конференции в ТАСС в преддверии события.

На два дня Нижний парк - от дворца "Марли" до Монплезирской аллеи - превратится в пространство, где каждый посетитель сможет перенестись в Петергоф 1940-х годов, услышать воспоминания очевидцев и сотрудников музея тех лет. "На этот раз рассказ выйдет за пределы книжных изданий, интернет-проектов и лекций, он станет абсолютно осязаемым. <…> Мы расскажем о подвиге людей, которые собирали буквально по фрагментам разрушенный Петергоф", - отметил Ковриков.

В 2025 году на протяжении фестиваля музеи Петергофа будут работать для посетителей. В 12:00 мск в субботу и воскресенье состоятся торжественные пуски фонтана "Самсон, разрывающий пасть льва". На танцплощадке у Римских фонтанов прозвучат послевоенные песни. В Петровской оранжерее будут проходить мастер-классы, связанные с темой музейных профессий, и будет действовать лекторий, где посетителям расскажут о жизни Петергофа до и после Великой Отечественной войны, о спасении культурных ценностей и послевоенном восстановлении.

Вечернее представление на Большом каскаде (начало в 20:30 мск оба дня - 20 и 21 сентября) будет представлено с использованием технологий, которые раньше не применялись при его создании. "Мы решили рассказать впервые про Петергоф именно от лица Петергофа. [Он] будет звучать голосом Николая Бурова, - отметила начальник службы внешних связей Анна Зарубина. - 20 сентября для тех, кто не сможет присутствовать на нашем фестивале, у нас будет трансляция во "ВКонтакте", "Одноклассниках", в "Дзене".

Фестиваль пройдет 20 и 21 сентября с 09:00 до 21:00 мск, вход в парк - в любое время с 09:00 до 20:20 мск. Входной билет на фестиваль действует для прохода в Нижний парк только один раз, для повторного входа нужно будет приобрести новый билет, пояснили в музее-заповеднике. Также посетителям рекомендовали распечатать билеты или сохранить их на мобильном телефоне во избежание неудобств на случай перебоев со связью.

Фонтаны Петергофа

Сегодня Нижний парк украшают более 150 фонтанов и каскадов. Ежедневно в высокий сезон фонтанная система Петергофа пропускает около 100 тыс. куб. м воды.

Водоподводящая система Петергофа была создана искусственно для питания фонтанов и города Петергофа водой в начале XVIII столетия. С 1721 года по сегодняшний день она служит безотказно. Уникальность водоподводящей системы как памятника истории и культуры - в отсутствии насосных станций. Вода течет за счет естественного перепада высот.