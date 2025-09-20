На сцене краевой филармонии выступили Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста РФ Игоря Бутмана и заслуженный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Гала-концерт IV Фестиваля Олега Лундстрема 19 сентября на сцене Забайкальской краевой филармонии собрал полный зал - более 800 зрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

"19 сентября Чита стала центром большого музыкального события - гала-концерта IV Фестиваля Олега Лундстрема. Концерт стал ярким культурным акцентом сезона, собрав полный зал и подарив зрителям настоящий музыкальный праздник. Аплодисменты и незабываемая энергетика сделали этот вечер особенным. Каждая нота находила отклик в сердцах слушателей", - говорится в сообщении.

Так, на сцене Забайкальской краевой филармонии выступили Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста РФ Игоря Бутмана и оперный певец, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. В программу вошли песни из советской классики "А я иду, шагаю по Москве", "Подмосковные вечера", "Луч солнца золотого" и "Синяя вечность", а также мировые хиты Fly Me to the Moon, B same mucho и другие.

"Наш фестиваль - это, прежде всего, история о любви к Родине. Очень важно возрождать культуру посещения филармонии, театра, концертов классической музыки, ведь именно такие традиции формируют поколение, которое ценит искусство и живое общение. Сегодня фестиваль Олега Лундстрема стал подлинной визитной карточкой Забайкальского края. Это событие не только сохраняет память о великом музыканте, чья жизнь начиналась в Чите, но и формирует культурное пространство региона, открытое для будущего", - приводятся слова художественного руководителя фестиваля Петра Лундстрема

Фестиваль продлится до 29 сентября. В этом году концерты охватят не только Читу, но и районы Забайкалья. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет обширная международная образовательная программа под кураторством творческой мастерской Леонида Лундстрема.

Олег Лундстрем родился в Чите 2 апреля 1916 года, с 1921 года жил в Харбине, где в 1934 году организовал собственный джазовый коллектив. Популярность пришла к музыкантам в 1936 году после переезда в Шанхай. В 1947 году Лундстрем и его джаз-группа вернулись в Россию, в 1984 году музыканту присвоили звание народного артиста РСФСР. Оркестр Лундстрема занесен в книгу рекордов Гиннесса как старейший джаз-оркестр России. Леонид Лундстрем - его племянник, а Петр Лундстрем - внучатый племянник. Впервые фестиваль Лундстрема провели в Забайкалье в 2022 году.

