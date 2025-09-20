В Архангельске представили издание об архипелаге Новая Земля

Книга рассказывает, в частности, как образовалась Новая Земля, о сейсмологии, растениях и их способах адаптации к жизни в Арктике, сообщила автор Светлана Гаврилова

АРХАНГЕЛЬСК, 20 сентября. /ТАСС/. Научно-популярное издание "Тайны Новой Земли" об арктическом архипелаге, его животных, растениях, геологии, сейсмологии и освоении человеком представили в Архангельске. Как рассказала ТАСС автор Светлана Гаврилова, книга предназначена для семейного чтения.

"Книга рассказывает, как образовалась Новая Земля и немного о сейсмологии, растениях, их способах адаптации к жизни в Арктике, животных , что мы знаем и не знаем, или недавно открыли о животных Новой Земли, истории освоения людьми. И там есть маленькая главка о том, как живут дети на Новой Земле сегодня. Мы позиционируем ее как детский научпоп, ориентировались на младший школьный возраст, когда дети еще читают с родителями", - рассказала Гаврилова.

Автор использует приемы, чтобы книгу можно было читать по ролям, разными голосами, поэтому в ней появляются говорящие цветы, ветер, гуси и медведи. Как пояснила Гаврилова, сначала она хотела написать о "сотворении" Новой Земли: как появился архипелаг, как его заселяли растения и животные. "Но, когда стали работать с учеными, оказалось, что исследований немного, и на многие мои вопросы ответов нет. Потом я в диссертации у Виталия Спицына прочитала слова о том, что Новая Земля - одно из последних белых пятен на научной карте мира. Так родилась новая концепция - тайны Новой Земли", - пояснила она.

По всем направлениям Гаврилова работала с научными консультантами - это специалисты Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. Н. П. Лаверова УрО РАН (ФИЦКИА) Елена Чуракова, Иван Мизин, Виталий Спицын, Руслан Жостков из Института физики Земли, а также историк и краевед Людмила Симакова.

Автор уточняет, что это не энциклопедия. Главная задача - рассказать, насколько это интересная территория. "Я называю ее книжка-приглашение, книжка - приоткрытая дверь. Была задача заинтересовать, показать, что есть такой необыкновенный, в чем-то даже неведомый мир. А дальше открывается море возможностей - погружаться в тему, читать хорошие книжки, смотреть фильмы про Арктику и ходить в музеи", - резюмировала собеседница агентства.