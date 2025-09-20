С учетом внеконкурсной программы в дни фестиваля зрителям показали 19 кинокартин

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Фильм "Группа крови" режиссера Максима Бриуса стал лучшей полнометражной художественной картиной на благотворительном кинофестивале "Детский КиноМай", получив Гран-при. Об том ТАСС сообщили в кинокомпании "Триикс медиа", занимавшейся производством фильма.

Мероприятие проходило в Ростове-на-Дону с 16 по 20 сентября. В конкурсную программу кинофестиваля вошли восемь российских картин. В их числе, помимо "Группы крови", оказались "Хоккейные папы" режиссера Андрея Булатова, "У самого белого моря" Александра Зачиняева, "Слезы дракона" Татьяны Мирошник, "Тайна черной руки" Всеволода Аравина, "Мой дикий друг" Анны Курбатовой и ряд других.

"Благодарим жюри за наивысшую оценку нашего проекта, - сказал директор по коммуникациям "Триикс медиа" Светослав Жаданов на церемонии закрытия "Детского КиноМая". - Отдельное спасибо президенту благотворительного фонда "Детский КиноМай" Лидии Петровне Евтушенковой за организацию и проведение кинофестивалей как в Ростове-на-Дону, так и в других городах страны. Фильмы для детской аудитории, которые показывают на этих мероприятиях, воспитывают в юных зрителях то самое разумное, доброе и вечное".

Евтушенкова отметила, что фестиваль в Ростове-на-Дону провидится уже в 11 раз. "Здесь всегда своя особая атмосфера и встречают нас с большим теплом, за что и хочу поблагодарить всех зрителей и тех, кто помогал в организации мероприятия", - сказала она.

С учетом внеконкурсной программы всего в дни фестиваля зрителям показали 19 фильмов. Кроме того, в рамках мероприятия прошли творческие встречи и мастер-классы со звездами-волонтерами. В их качестве выступили поэт, композитор и певец Игорь Дзреев, актеры театра и кино Нодар Джанелидзе, Кристина Бочкарева, Никита Манец, Валерий Иваков, продюсер и сценарист Анна Пендраковская и другие деятели искусства.

О фильме "Группа крови"

Фильм снят при поддержке Фонда кино, Российского военно-исторического общества, "Газпром-медиа холдинга" и Движения первых в рамках проекта "Без срока давности". Его действие разворачивается в ноябре 1943 года на оккупированной нацистами территории Гатчинского района Ленинградской области.

Главные герои - советские дети-сироты, которых привозят в так называемый "детский приют" в Вырице, который является концлагерем. Его узников используют как доноров крови для раненых немцев.

Условия здесь практически невыносимые: холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение, за попытку побега - расстрел. Однако, несмотря на все трудности и угрозу смерти, сплотившись, юные герои находят в себе смелость сопротивляться и решают сбежать.