Композитор Матвиенко: этно-музыка может стать вектором развития поп-культуры

По словам продюсера, западная публика с интересом воспринимает музыкальные этнические проекты, даже если тексты остаются непонятными

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Такие жанры музыки, как этно- и фолк, могут определить будущее поп-музыки, изменив ее направление. Таким мнением с журналистами поделился народный артист России, продюсер и композитор Игорь Матвиенко.

"Фолк и этно-музыка часто воспринимаются как что-то обрезанное, не законченное, но именно в этом сила жанра. Это экологически чистое, открытое пение, которое характерно для многих народностей. Мне кажется, именно этно-стиль изменит поп-музыку", - сказал он.

По словам Матвиенко, сегодня даже западная публика с интересом воспринимает музыкальные этнические проекты, даже если тексты остаются непонятными. "Недавно одна песня на этнической основе смогла обогнать американских звезд. Абсолютно непонятно, о чем поют, и это не нужно - цепляет мелодика, хороший рифф, экзотика. Мне кажется, это вектор дальнейшего развития поп-музыки", - добавил продюсер.

При этом он подчеркнул, что выводить масштабные постановки российского фолка или оперы на международные гастроли пока сложно. "Этно-оперы с такими гастролями справиться не могут: это огромное количество людей, экономически сложно вывести. Но как направление - это очень перспективно", - заключил Матвиенко.