Речь идет о проектах о русском авангарде в архитектуре и театральном искусстве

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Российские выставочные проекты о русском авангарде в архитектуре и театральном искусстве включены в программу Дней европейского наследия, открывшихся во Франции.

"Российский духовно-культурный православный центр в Париже (РДКПЦ) девятый раз подряд принимает активное участие в Днях европейского наследия, - сказала в интервью ТАСС руководитель центра советник-посланник по вопросам культуры посольства РФ во Франции Анна Котлова. - По этому случаю Центр открыл два новых выставочных проекта о русском авангарде в архитектуре и театральном искусстве".

Выставка "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу", отметила глава центра, представлена совместно с Государственным центральным театральным музеем имени Алексея Бахрушина. Она рассказывает о взгляде на театр выдающихся художников русского авангарда. Экспонируемые работы, охватывающие период с 1910 по 1925 год, отражают стилистические изменения в сценографических решениях, которые авангардисты предлагали русскому театру. Здесь можно увидеть изображения знаковых произведений этого периода - эскизы театральных декораций и костюмов, фотографии макетов сценических установок таких выдающихся мастеров, как Владимир Татлин, Георгий Якулов, Исаак Рабинович, Александра Экстер, Казимир Малевич, Любовь Попова, Павел Кузнецов, Николай Сапунов, из фондового собрания Бахрушинского театрального музея.

История архитектуры

Выставка "Архитектор Константин Мельников в Париже. 100 лет спустя" приурочена сразу к двум важным датам - к отмечаемому в этом году 135-летию этого выдающегося архитектора ХХ века, мастера авангарда, творчество которого во многом определило дальнейшие пути развития архитектурной мысли. А также - 100-летию строительства Мельниковым советского павильона на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в 1925 году в Париже, приглашение участвовать в которой СССР последовало за установлением дипломатических отношений с Францией в конце октября 1924 года. Уникальный архитектурный проект Мельникова, который еще до начала строительства привлек большое внимание прессы, стал предметом бесчисленных публикаций и принес автору мировую известность.

Новая выставка - совместный проект РДКПЦ и Государственного музея архитектуры имени Алексея Щусева и его филиала Государственного музея Константина Мельникова и его сына Виктора Мельникова, художника. Помимо истории строительства советского павильона в 1925 году на выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже она расскажет о "Москве Мельникова" - сооружениях мастера, которые до сих пор украшают улицы Москвы. Здесь представлены материалы из фотовыставки "Образы Дома Мельникова", в которой знаменитый Дом предстает глазами разных авторов с момента его строительства в 1927-1929 годах и до наших дней.

Вечером 19 сентября к открытию Дней европейского наследия РДКПЦ приурочил показ уникального фильма-оперы "Травиата" в постановке Дмитрия Бертмана. Киноверсия была создана телеканалом "Россия-Культура" и Московским музыкальным театром "Геликон-опера", ее премьера состоялась в июне 2025 года в Москве.