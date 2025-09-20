Заслуженному деятелю искусств России был 71 год

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Кинооператор, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Шайгарданов умер 20 сентября в возрасте 71 года. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.

"В ночь на 20 сентября 2025 года ушел из жизни наш дорогой друг и коллега - кинооператор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза кинематографистов России Шайгарданов Юрий Ахтямович", - говорится в сообщении.

Шайгарданов был оператором-постановщиком киностудии "Ленфильм" с 1987 года. Он участвовал в съемках кинофильмов "Вспомним, товарищ!", "Вы чье, старичье?", "Бродячий автобус", "Собачье сердце", "Гамбринус", "Циники", "Год собаки", "Страна глухих", "Магнитные бури", "Риорита", "Жила-была одна баба", "Француз" и других.