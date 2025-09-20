В Калининграде премьерный показ фильма "Август" представил Никита Высоцкий

Режиссер-постановщик отметил, что "культовый роман Богомолова, который был популярен и ранее, сейчас ожидает новый всплеск интереса читателей"

КАЛИНИНГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Премьерный показ фильма "Август" о советской контрразведке, которая ищет немецких шпионов в лесах Белоруссии, прошел в Калининграде. Картину, которая выйдет в широкий прокат 25 сентября, представил ее режиссер-постановщик Никита Высоцкий, передает корреспондент ТАСС.

"Несмотря на то, что речь идет о событиях, которые происходили более 80 лет назад, фильм, основанный на романе Владимира Богомолова "В августе сорок четвертого...", очень современный", - сказал Высоцкий журналистам перед началом первого сеанса картины.

Он убежден, что "культовый роман Богомолова, который был популярен и ранее, сейчас ожидает новый всплеск интереса читателей".

По словам режиссера, фильм "Август" не повторяет и не соревнуется с лентами, созданными ранее по этому произведению. "Прошло много лет с выхода на экраны тех лент. Кино очень быстро развивается технически, творческие возможности увеличиваются в связи с IT-революцией, которую все мы наблюдаем. И это вместе с замечательными актерами, создавшими яркие образы, и съемочной группой позволяет создать динамичный фильм, который, убежден, будет удивлять, держать в напряжении зрителей", - отметил Высоцкий.

По жанру фильм "Август" - историческая драма, сказал он. "Но, как и любая историческая драма, она снята сегодня, с сегодняшними актерами и для сегодняшнего зрителя. Она о поиске истины, о движении к истине. И это, повторюсь, современное кино", - подчеркнул Высоцкий.

Ранее сообщалось, что Калининградская область - один из российских регионов, в котором снимались многие эпизоды "Августа". Фильм - победитель конкурса на рибейт в Калининградской области. В 2024 году проект получил выплату из регионального бюджета в размере 5 104 834,6 руб., потратив в регионе сумм более 25 млн рублей. В знак благодарности калининградцам за помощь в съемках и решено было организовать здесь предпремьерный показ "Августа". В широкий кинопрокат лента выйдет 25 сентября.