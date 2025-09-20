Дык Фук подчеркнул, что это также победа и его команды, состоящей из 14 человек

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Победитель "Интервидения" Дык Фук из Вьетнама отметил, что шокирован получением награды, и назвал конкурс "масштабным".

"Я шокирован, огромное спасибо. <…> [Было] очень много серьезных конкурсантов, поэтому, честно говоря, я даже представить не мог, что одержу победу в таком масштабном [конкурсе]. Для меня неожиданно, что у меня появилось столько фанатов здесь, это действительно для меня очень серьезный шаг в карьере. Я очень благодарен всем зрителям", - сказал исполнитель журналистам после финала конкурса, отвечая на вопрос ТАСС.

Дык Фук отметил, что это не только его победа, но и команды, которая, по его словам, состояла из 14 человек.

Отвечая на вопрос журналистов, на что он потратит выигрыш, исполнитель отметил, что в первую очередь хотел бы отпраздновать победу со своей командой. "Оставшиеся средства я бы потратил на создание новых песен, чтобы было еще больше счастливых моментов", - заключил победитель.