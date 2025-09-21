Музыкант добавил, что благодаря фестивалям и форумам электронной и диско-музыки эти направления активно развиваются в РФ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Жанр диско может стать новым музыкальным трендом в России в 2026 году. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил DJ Smash.

"Сейчас в разных странах национальная культура выходит в тренды: в США это кантри, в Бразилии - мумбатон, в Африке - афрохаус. В России в моду вошел фолк, а следующим шагом может стать диско", - сказал он.

DJ Smash также отметил, что благодаря фестивалям и форумам электронной и диско-музыки эти жанры активно развиваются в России. "Хотелось бы поблагодарить организаторов московских программ. Так, например, на "Портале 2030", где я выступал, все внимание было направлено к таким жанрам музыки, как электро и диско. Классно, что эти направления актуальны и интересны слушателям, дальше они точно войдут в моду", - подчеркнул артист.

"Портал 2030-2050" проходил с 29 августа по 14 сентября на кинозаводе "Москино" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". На нем выступили 110 диджеев из 12 стран мира, в том числе Yves Larock, Burak Yeter, Legroni, Alex Gaudino. В будние дни для гостей была доступна развлекательная программа с танцами и музыкой, а также мастер-классы по паркуру, а в выходные на сцене выступали известные диджеи.