В Грозном фестиваль национальных театров открылся премьерой спектакля "Гамлет"

Фестиваль посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

ГРОЗНЫЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль национальных театров "Федерация" открылся в Грозном премьерой спектакля "Гамлет" на чеченском языке. Всего с 21 по 29 сентября в рамках мероприятия будут показаны 13 спектаклей из Адыгеи, Башкирии, Бурятии, Дагестана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Хакасии, Москвы и Чечни.

Официальная церемония открытия фестиваля, учредителем и организатором которого является Союз театральных деятелей (СТД) России, прошла во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева. В этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Фестиваль "Федерация" - это уникальная возможность показать наше гостеприимство, богатое наследие чеченского народа и вклад региона в культурное пространство всей страны. Нас объединяет любовь к искусству, стремление к творческому росту и желание поделиться лучшими достижениями наших театров. Пусть каждый спектакль откроет новые горизонты, вдохновит зрителей и создаст яркие воспоминания", - отметил в своем приветственном слове глава региона Рамзан Кадыров.

В ходе открытия председателю СТД РФ Владимиру Машкову было присвоено звание "Заслуженный деятель искусств Чечни", а актеру и педагогу, ректору театрального института им. Б. Щукина Евгению Князеву - звание "Народный артист Чеченской Республики".

"Такой фестиваль показывает, насколько многообразна наша страна, как много в ней удивительных языков и невероятных традиций. И, конечно, это заметно отличает нас от всего мира", - сказал журналистам Машков, выразив уверенность, что седьмой фестиваль национальных театров также пройдет в Грозном.

В этом году фестиваль также включает постановки на русском языке. Зрителям будут представлены опера "Евгений Онегин" Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и постановка "Матросская тишина" Московского театра Олега Табакова.