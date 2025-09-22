На втором месте триллер "Долгая прогулка"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Кинокартина "Дракула" (Dracula: A Love Tale, 2025) Люка Бессона лидирует в кинопрокате России и СНГ вторую неделю подряд, собрав 115,1 млн рублей за выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за 18-21 сентября.

Фильм повествует о любви между принцем Владом II (граф Дракула) и его женой Елизаветой. Узнав о ее трагической смерти, главный герой отрекается от Бога. Принц решается обречь себя на бессмертие, узнав, что Елизавета может переродиться. Спустя 400 лет Дракула встречает возлюбленную в облике молодой девушки Мины. Главные роли сыграли Калеб Лэндри Джонс (Дракула) и Зои Блю (Елизавета/Мина).

На второй строчке расположился триллер "Долгая прогулка" (The Long Walk, 2025) Фрэнсиса Лоуренса, собрав 110,6 млн рублей за выходные. Фильм снят по книге Стивена Кинга, опубликованной в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. Сюжет фильма разворачивается в антиутопическом будущем, где тоталитарное государство ежегодно проводит смертельное соревнование - "Долгую прогулку". Режиссер картины также известен по работам над фильмами "Константин", "Я - легенда" и серией "Голодные игры". Главную роль Майора исполнил Марк Хэмилл. В фильме снялись Купер Хоффман, Чарли Пламмер, Гарретт Вэрэйнг, Джуди Грир и Бен Ван.

Мультфильм "Зверопоезд" (Falcon Express, 2025) опустился на третью строчку кинопроката, собрав 55,2 млн рублей. По сюжету домашние животные должны остановить злодея барсука Ганса. Оказавшись в заложниках на поезде, герои могут положиться только на умного енота Сокола.