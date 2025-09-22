Режиссером проекта выступил Сергей Филатов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сериал "Бар "Один звонок" режиссера Сергея Филатова с Данилой Козловским в главной роли выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

"Онлайн-кинотеатр Kion сообщает о премьере сериала "Бар "Один звонок" - детективного триллера о таинственном баре, который могут увидеть только те, кому это по-настоящему нужно", - сказали в пресс-службе.

По сюжету в баре "Один звонок" любой желающий может позвонить умершему близкому, согласившись на смертельную игру - в русскую рулетку. Следователь Андрей Морозов ищет своего пропавшего сына, и все улики ведут к бару, который появляется в разных местах, оставляя за собой тела погибших посетителей.

Козловский исполнил в сериале главную роль, а также выступил в роли продюсера. Режиссером проекта выступил Сергей Филатов. В проекте также снимались Александр Ильин (младший), Кай Алекс Гетц, Полина Ауг, Оксана Акиньшина, Серафима Гощанская, Иван Макаревич, Марина Ворожищева, Олег Рязанцев и другие. Производством сериала занимались "МТС медиа" и "ДК интертэйнмент".

В сентябре 2023 года сериал "Бар "Один звонок" с Данилой Козловским в главной роли не получил прокатное удостоверение. В августе 2025 года проекту выдали прокатное удостоверение, соответствующая запись появилась в реестре прокатных удостоверений Минкультуры России.