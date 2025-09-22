Ему было 66 лет

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает Министерство культуры Краснодарского края.

В ведомстве отметили вклад артиста в культурную жизнь Кубани. "Светлая память о выдающемся артисте навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении, опубликованном вечером 21 сентября в Telegram-канале министерства.

Георгий Хадышьян родился 10 августа 1959 года. В 1987 году окончил Ярославский театральный институт. С 1982 года он служил в Краснодарском театре драмы, где сыграл более 50 ролей. Также известен участием в фильме "Морской патруль", где играл судмедэксперта.