На Зеленом фестивале "Тавриды. Арт" в Крыму выступит Олег Газманов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Певец, народный артист России Олег Газманов выступит на Зеленом фестивале "Тавриды. Арт" 25 октября в Республике Крым, сообщили организаторы.

"Народный артист России Олег Газманов и группа "Эскадрон" выступят на вечернем концерте в рамках Зеленого фестиваля. Помимо посадочной кампании и вечернего концерта, гостей фестиваля ждут и другие мероприятия. В течение дня пройдут более 150 мастер-классов, иммерсивная выставка на тему природных явлений Крыма, авторское шоу искусств, а также "Зеленый ситком", на котором звездные гости поделятся советами по уходу за домашним садом", - говорится в сообщении.

Зеленый фестиваль - ежегодный осенний праздник для всей семьи, в рамках которого участники помогают озеленять прибрежную зону рядом с мысом Меганом. В 2025 году взрослые и дети высадят более 3 500 деревьев и кустарников: туи, кипарисы, сосны, кедры и другие виды, подходящие местному климату и ландшафту.

На фестивале будет работать ярмарка крымских мастеров и пункт культурного обмена, где можно будет обменять свое домашнее или садовое растение на новое. На большом пикнике зрителей угостят напитками и блюдами из специального меню. Для тех, кто планирует задержаться на несколько дней, есть возможность остановиться в номерах Академии "Меганом".

"Таврида. Арт" - платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в арт-кластер. Организатор - АНО "Таврида. Арт".

