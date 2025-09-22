Актер сыграет роль Тика

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Актер театра и кино Лев Зулькарнаев присоединился к касту сериала "Трудно быть богом" по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких, передает корреспондент ТАСС с места съемок в кинопарке "Москино". Как сообщил актер, отвечая на вопрос ТАСС, он сыграет роль Тика.

"Мой персонаж [Тика] есть в книге, но несколько в ином воплощении. Он брат главной героини и изначально, в книге, находится на стороне серых. Мой герой в сериале же проходит путь к этому. <…> Это отдельная история про человека, который становится заражен и очарован масштабным всеобщим злом", - сказал актер.

О сериале

"Трудно быть богом" - восьмисерийный проект совместного производства "НМГ студии" и Team Films для Wink и НТВ при поддержке ИРИ. В настоящее время проходят съемки: часть материала была снята в Иране, сейчас они продолжаются в Москве в кинопарке "Москино". Специально для съемок была построена одна из самых масштабных декораций.

Роли в сериале исполнят Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Никита Кологривый, Федор Лавров, а также сербский актер Александар Радойичич. Имена других артистов, занятых в проекте, пока не разглашаются. Режиссер картины - Дмитрий Тюрин.

По сюжету в далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским - богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило прогрессоров - не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл от института. Где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец. Премьера сериала "Трудно быть богом" состоится эксклюзивно на Wink.ru, а после - на телеканале НТВ.