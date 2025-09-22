Леонардо Ди Каприо спасает дочь и ждет второй "Оскар"? Мир ждет премьеру "Битва за битвой"

Фильм Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой" выйдет в мировой прокат 26 сентября, но критики уже в восторге от него: криминальный боевик сравнивают с проводом под напряжением, называют шедевром и одним из основных претендентов на награды сезона, включая "Оскар"

Главную роль — бывшего революционера, который спасает свою похищенную дочь — играет Леонардо Ди Каприо. Пишут, что это одна из лучших работ артиста за последние годы. Кроме того, "Битва за битвой" — самая дорогостоящая работа Пола Томаса Андерсона (бюджет оценивается в $130–175 млн). Судя по рецензиям, Андерсон успешно совместил свой авторский стиль с крупнобюджетным студийным проектом Warner Bros.: фильм одновременно развлекает и поднимает социально-политические вопросы современной Америки. Официальной премьеры картины "Битва за битвой" в России не ожидается, но с потенциальным фаворитом "Оскара" стоит познакомиться.

О чем фильм

Сценарий вдохновлен романом Томаса Пинчона "Вайнленд" (1990), но имена героев изменены, а основные события перенесены в современность. В центре истории — Боб Фергюсон (Леонардо Ди Каприо), бывший революционер из группировки "Френч-75". Он участвовал в оппозиционных движениях времен президентства Рейгана, но с тех пор прошло много лет — сегодня Боб ведет обычную жизнь. В один день спокойствию приходит конец: его 16-летняя дочь Уилла (Чейз Инфинити) похищена.

За преступлением стоит его давний враг, полковник Стивен Дж. Локджо (Шон Пенн). С его подачи 16 лет назад Перфидиа (Тейяна Тейлор), жена Боба и одна из основных участниц группировки, оказалась в тюрьме. Чтобы вернуть дочь и поквитаться с Локджо, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам. Однако вскоре становится ясно, что далеко не все из них готовы поддержать его. Для самой же девушки это похищение оборачивается поиском правды о своей матери.

Кто снял "Битву за битвой"

Пол Томас Андерсон выступает режиссером, сценаристом, продюсером и оператором фильма. Критики единодушно называют его мастером авторского кинематографа и одним из ведущих режиссеров современности. На сегодня он единственный постановщик, удостоенный наград за лучшую режиссуру на всех трех крупнейших мировых кинофестивалях (Венецианском, Каннском и "Берлинале"). Также он 11 раз был номинирован на "Оскар", но пока ни разу его не получил. Судя по реакциям критиков на "Битву за битвой", у Андерсона есть шансы вновь претендовать на заветную золотую статуэтку. Прогнозом того, что у режиссера есть шансы на победу, поделилось и издание Variety.

Среди самых известных и успешных фильмов Пола Томаса Андерсона — "Ночи в стиле буги" (1997), "Магнолия" (1999), "Нефть" (2007), "Мастер" (2012), "Призрачная нить" (2017) и "Лакричная пицца" (2021). Режиссер часто работает в жанре психологической драмы, его картины затрагивают темы одиночества, искупления, семейного неблагополучия, несовершенства людей.

В своих картинах Пол Томас Андерсон раз за разом мастерски собирает талантливых и популярных актеров. С ним работали Хоакин Феникс, Том Круз, Джулианна Мур, Марк Уолберг, Дэниэл Дэй-Льюис, Пол Дано и многие другие.

Актерский состав

Главного героя играет Леонардо Ди Каприо — это первая совместная работа актера с Полом Томасом Андерсоном. На данный момент "Битва за битвой" — самый высокооцененный фильм с Ди Каприо в главной роли (согласно агрегатору Rotten Tomatoes), поэтому поклонники артиста надеются, что в 2026 году он сможет рассчитывать на получение второго "Оскара". Напомним, что свою первую статуэтку Леонардо Ди Каприо ждал 22 года, что породило много мемов. Победу ему принес фильм "Выживший" (реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту, 2015).

В роли антагониста выступил двукратный обладатель "Оскара" Шон Пенн ("Игра", "Таинственная река", "Игры разумов"). Бенисио дель Торо ("Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Подозрительные лица") мы увидим в роли эксцентричного революционера Сенсея Серхио. Для актрисы Чейз Инфинити, сыгравшей дочь главного героя, эта работа стала дебютной. Также в картине снимаются Тони Голдуин ("Привидение", "Крушение"), Тейяна Тейлор, Реджина Холл, Вуд Харрис и звезда "Лакричной пиццы" Алана Хаим.

Что говорят критики

Мировая премьера фильма состоится 26 сентября, но иностранные кинообозреватели, которые уже посмотрели фильм, хвалят его за остроумный юмор и социальную актуальность. На агрегаторе Rotten Tomatoes картина получила уже около 100 рецензий и набрала 97% свежести — практически уникальный показатель. Для сравнения — такая же оценка у фильмов "Психо" (1970), "Крестный отец" (1972) и "Достать ножи" (2019). Высокие показатели и на платформе Metacritic — 96–97%, оценка колеблется из-за обновления рецензий.

Критики от фильма в восторге — некоторые сравнивают его с "проводом под напряжением, который включается в первой сцене и производит искры в течение следующих 162 минут" (Брайан Талерико). Многие делают акцент на интересной линии "отцов и детей" — видимо, между Леонардо Ди Каприо и его экранной дочерью сложился мощный дуэт. Участие Ди Каприо в целом считают одним из главных преимуществ фильма: "Он поражает — растерянный и абсурдный, но вместе с тем обаятельный и благородный, напоминающий Джека Николсона в его расцвете" (Ясмин Руфо, BBC). "Ди Каприо выдает тщательно выверенный образ: он привносит революционный пыл, при этом умело заземляет роль любовью отца к дочери. Без этой связи фильм бы не работал" (Roger Ebert).

Почти все утверждают, что в фильме мастерски совмещены драма и комедия — "с удивительной, виртуозной легкостью" (Кэрин Джеймс, BBC). "Картина одновременно серьезна и несерьезна, захватывающа и сбивает с толку", — пишет Питер Брэдшоу (The Guardian). В то же время Оуэн Глейберман из Variety отмечает, что "фильм отражает жестокую реальность сегодняшнего дня, заставляет вздрогнуть и в то же время является сигналом к пробуждению". По его мнению, неожиданность "Битвы за битвой" заключается в том, что это абсолютно приземленная и понятная драма.

Эллисон Уиллмор (Vulture) считает, что "Битва за битвой" не так хороша, как "Нефть" или "Призрачная нить", но "настолько лучше среднестатистического фильма, что кажется, будто [картина] принадлежит к отдельному жанру". "В будущем, когда этот фильм появится поздним вечером по телевизору, его будет невозможно выключить. Это просто один из таких фильмов", — прогнозирует Алекс Годфри в статье для Empire.

Дарья Шаталова