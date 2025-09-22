Режиссером документальной ленты выступил Николай Бурляев

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС /. Премьера документальной ленты режиссера Николая Бурляева "Никита", посвященной народному артисту РФ Никите Михалкову, состоится 7 октября. Фильм снят к 80-летию Михалкова, сообщили ТАСС организаторы.

"7 октября 2025 года в 19.00 в большом зале Мастерской "12" Никиты Михалкова состоится премьера фильма Николая Бурляева "Никита", посвященного 80-летию со дня рождения народного артиста РСФСР, Героя Труда Российской Федерации Никиты Сергеевича Михалкова", - говорится в сообщении.

Как отметил режиссер, создатели надеялись снять о Михалкове фильм, "дающий ключ к пониманию".

"Что же это за человек, что формировало его личность, характер, жизненную стойкость и мужество. Создать портрет Никиты Сергеевича Михалкова на фоне эпохи, через которую мы, знающие друг друга с 13 лет, прошли вместе. Это не интервью, а диалог друзей - от сердца к сердцу", - сказал он.

Автором сценария и продюсером также выступил Бурляев. Помимо него, режиссером выступил Дмитрий Чернецов, который стал и оператором проекта. Производством картины занималась студия ООО МКФ "Золотой Витязь" при поддержке Министерства культуры РФ. Дистрибуцией проекта занимается компания "Кинотайм".