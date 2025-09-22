Восстановленный после пожара ЦВЗ в Сухуме откроется выставкой картин музеев РФ

Выставка будет доступна для посещения в течение двух месяцев

СУХУМ, 22 сентября. /ТАСС/. Выставка картин "Под южным небом" из коллекции федеральных музеев откроется в Сухуме в день возобновления работы восстановленного после пожара 2024 года Центрального выставочного зала (ЦВЗ) Союза художников Абхазии. Об этом рассказала ТАСС директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.

ЦВЗ восстановлен при финансовой помощи Российской Федерации.

"Торжественное открытие ЦВЗ назначено на 1 октября. В этот день в трех залах откроется выставка картин с общим названием "Под южным небом". Она уникальна тем, что в двух залах на первом этаже будут выставлены картины, собранные в различных российских музеях - Третьяковской галерее, Русском музее, Бахрушинском музее, и все они объединены темой Абхазии в искусстве", - сказала Арсалия.

На выставке можно будет увидеть одну из самых известных работ Александра Дейнеки "Будущие летчики" (1938 год), картину Никанора Чернецова "Крепость Гагра в Абхазии" (1837 год), театральные работы первого профессионального абхазского художника, крупнейшего декоратора театров дореволюционной России Александра Шервашидзе -Чачбы из Бахрушинского музея, а также картины Петра Кончаловского, Льва Лагорио, всего 37 картин. Арсалия сказала, что специально для этой выставки строится пространство. В зале на втором этаже будут выставлены картины абхазских художников. Объединённая выставка будет доступна зрителям в течение двух месяцев.

Директор ЦВЗ отметила, что идея проведения такой выставки была оглашена первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко во время его приезда в Абхазию в январе и посещения ЦВЗ для ознакомления с ходом реконструкции. "Мы говорили о ремонте, и он сам сказал о том, что можно было бы привести сюда работы из музеев, которые так или иначе касаются темы Абхазии в живописи. И к открытию ЦВЗ наши российские коллеги делают нам такой подарок, за что огромная благодарность", - сказала она.

Директор культурного объекта сообщила, что в ЦВЗ созданы современные условия, соответствующие общемузейным стандартам, и только с таким условием в республику заезжают коллекции российских музеев, работы высокой художественной категории. В здании есть климат-контроль, видеонаблюдение, датчики, соблюдена пожарная безопасность, охрана. В Абхазии, по ее словам, на сегодняшний день это единственная площадка, которая технически может принять такого уровня выставку.

О ремонте

До пожара для выставочной деятельности был задействован лишь первый этаж здания постройки 1912 года, и внесенного в список объектов историко-культурного наследия Абхазии. На втором этаже хранились картины из фонда Национальной картинной галереи. В результате пожара практически весь золотой фонд утрачен. Из более 4 тыс. картин уцелели лишь 150, в основном советского периода, которым требуется реставрация. В здании уцелел лишь фасад, внутренняя часть практически выгорела.

Теперь на втором этаже - выставочный зал, который может использоваться и как лекторий. Там будет постоянно действующий проектор, стулья, зал будет мобильным, его можно будет использовать под какие-то видео арт-выставки, встречи, просмотры кинофильмов. Он легко превращается в выставочный. "Если раньше у нас было 400 с лишним кв. м, то сейчас 600-650 кв. м площади, и мы можем принять большую единую выставку в трех залах", - отметила Арсалия. В каждом зале будут информационные экраны, где можно узнать информацию о текущих и предстоящих выставках.

Арсалия отметила, что реконструкция ЦВЗ практически завершена. Что касается качества работ, то, по ее словам, "строители сами были очень заинтересованы в том, чтобы это было качественно и добросовестно сделано, потому что это имиджевый проект".

"Гибель в пожаре шедевров искусства стало большим ударом для нашей культуры, но здание ЦВЗ тоже входит в список историко-культурных объектов и потому очень важно было сохранить этот памятник. В первые дни после пожара у экспертов были сомнения в возможности его восстановления, но спустя некоторое время после проведения экспертизы нас заверили в том, что здание 1912 года постройки можно реконструировать. Отдельное спасибо людям, которые встали тогда рядом. Если бы тогда не удалось решить вопрос с началом ремонта, то мы не смогли бы подойти к открытию ЦВЗ", - сказала Арсалия.