В Москве состоялась премьера фильма "Август"

Он выйдет в широкий прокат 25 сентября

МОСКВА, 22 сентября./ТАСС/. Премьера военного триллера "Август" режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС. Картина выходит в широкий прокат 25 сентября.

"Мы не представляем вам иллюстрации к роману. Мы представляем вам версию, наше видение из 2025 года. [Этот фильм], безусловно, про тех людей, которые были в августе 1944, но он еще и про тех людей, которые [живут] сейчас в сентябре 2025", - сказал со сцены генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Фильм "Август" снят по мотивам романа "Момент истины" Владимира Богомолова. Эрнст на премьере также отметил, что успел пообщаться с автором книги в момент, когда снималась предыдущая экранизация произведения - картина "В августе 44-го" режиссера Михаила Пташука. "Я записывал все его критические замечания, потому что он, как человек, который реализовал свой талант в форме литературы, к кино относился строго", - добавил он.

Актер Никита Кологривый назвал свою роль старшего лейтенанта Евгения Таманцева в "Августе" одной из самых сложных в карьере. "Я считаю, что нужно сказать спасибо нашим создателям, тем, кто поверил в нас, молодых артистов. Мы очень старались, и, честно скажу, надеюсь, это будет видно с экрана", - заключил он, отметив, что отечественное кино каждый год "растет в качестве".

Мероприятие посетили исполнители главных ролей, актеры Никита Кологривый, Сергей Безруков и Павел Табаков. На премьере также присутствовали народная артистка РФ, певица Лариса Долина, заслуженный артист РФ, певец и депутат Госдумы Денис Майданов, певец Алексей Воробьев, оперная певица Аида Гарифуллина, заслуженный артист РФ, актер Дмитрий Дюжев, продюсер Юрий Аксюта.

Картина стала одной из последних работ умершего в 2024 году заслуженного артиста РФ, актера Романа Мадянова. Его появление на экране в фильме зал встретил аплодисментами.

О фильме и премьере

Фильм "Август" повествует о трех контрразведчиках СМЕРШа во главе с капитаном Павлом Алехиным (Сергей Безруков), которые ищут и устраняют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах Западной Белоруссии в августе 1944 года.

На первом этаже "Октября" "вырос лес" - фотозона кинотеатра была украшена символичными для фильма еловыми ветками, сзади находился экран, где транслировались фрагменты фильма, а также его название. Стены кинотеатра были задекорированы характер-постерами с главными персонажами. На втором же этаже можно было сделать фото в колосьях.